PSD-Interimschef Ciolacu überlegt „Online-Parteitag“

Bukarest (ADZ) – PSD-Interimschef Marcel Ciolacu überlegt nach eigenen Angaben einen „Online-Parteitag“, sollte die „Coronavirus-Krise“ kein baldiges Ende finden. Er wolle mit dem Parteivorstand am Dienstag auf einer informellen Sitzung nicht nur ein neues Datum für den vertagten Parteitag festlegen, sondern auch Notlösungen wie etwa eine „Online-Abstimmung“ überlegen, sagte Ciolacu der Presse.



Der Sonderparteitag der PSD, auf dem Marcel Ciolacu als einziger Anwärter auf das Amt des Parteichefs abgesegnet werden sollte, hätte am Wochenende steigen sollen, war von der Parteiführung indes in zwölfter Stunde unter Verweis auf die erste Covid19-Infektion im Land vertagt worden. Wie die Medien jedoch von Parteiinsidern erfuhren, sollen de facto parteiinterne Querelen zum Aufschub geführt haben: Ciolacu sei die letzten Tage vom „Dragnea-Flügel“ buchstäblich überrumpelt worden, der im Oberhaus den Hardliner Șerban Nicolae anstelle von Ciolacus eigenem Favoriten, Radu Oprea, als Anwärter auf das Amt des Senatspräsidenten aufgestellt hatte. Ciolacu sei nun dementsprechend bemüht, Șerban Nicolae als künftigen Senatschef zu verhindern, so die Insider.