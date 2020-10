PSD: Keine Listenplätze für Dragneas Vertraute

Bukarest (ADZ) – Angesichts der nahenden Wahl feilen die Parlamentsparteien dieser Tage emsig an ihren Parteilisten für Senat und Abgeordnetenkammer. Vor allem in der PSD bietet sich damit die Gelegenheit für interne Abrechnungen, da die neue Parteispitze um Marcel Ciolacu sich der Vertrauten des inhaftierten Ex-Parteichefs Liviu Dragnea entledigen will.



Wie die Medien am Montag unter Berufung auf PSD-Insider berichteten, werde etliche PSD-Parlamentarier in der neuen Legislative nicht mehr anzutreffen sein: Aufs Abstellgleis geschoben werden sowohl Dragneas langjährige Vertraute und frühere Innenministerin Carmen Dan als auch Ex-Justizminister Florin Iordache, der mit seinem berüchtigten Eilerlass Nr. 13 die größten Massenproteste der Nachwendezeit losgetreten hatte. Ebenfalls abgeschrieben sind der ehemalige Vorsitzende des Rechtsausschusses des Unterhauses, Eugen Nicolicea, sowie die Parlamentarier Ecaterina Andronescu und Eugen Teodorovici, die Dragnea in Ministerämter gehievt hatte. Auch der jüngst abgewählte langjährige Kreisratschef von Vrancea, Marian Oprișan, soll sich vergeblich Hoffnungen auf einen Listenplatz machen.