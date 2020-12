PSD mit einem Drittel der Sitze im neuen Parlament

Bukarest (ADZ) – Die Sozialdemokratische Partei (PSD) wird in der kommenden Legislaturperiode 157 von insgesamt 466 Parlamentssitzen halten – 110 von 330 in der Abgeordnetenkammer und 47 von 136 im Senat. Auf Platz zwei folgt die Nationalliberale Partei (PNL) mit 134 Mandaten (93 im Abgeordnetenhaus und 41 im Senat), auf Platz drei die Allianz aus der Union Rettet Rumänien und der Partei für Freiheit, Einheit und Solidarität (USR-PLUS) mit 80 Plätzen (55 in der Abgeordnetenkammer bzw. 25 im Senat) und weiter folgen die Allianz für die Vereinigung der Rumänen (AUR) mit 47 Sitzen (33 bzw. 14), der Ungarnverband (UDMR) mit 30 Plätzen (21 bzw. 9) sowie die Minderheiten mit 18 Abgeordnetenmandaten. Ende vergangener Woche hatte die Zentrale Wahlbehörde (AEP) das Ergebnis der Stimmenauszählung nach Klärung bzw. Ablehnung der Anfechtungen bekanntgegeben.



Während die PSD in der Abgeordnetenkammer genau auf ein Drittel der Mandate kommt und im Senat ganz leicht darüber liegt, würde eine Koalition aus PNL, USR-PLUS und UDMR im Abgeordnetenhaus mit 169 von 330 Sitzen und im Senat mit 75 von 136 Sitzen nur eine knappe Mehrheit verzeichnen.