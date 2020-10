PSD-Spitzen verstoßen gegen geltende Corona-Auflagen

Bukarest (ADZ) – PSD-Chef Marcel Ciolacu, Ex-Premierminister Mihai Tudose und weitere acht Personen sind am Wochenende von der Polizei Buzău wegen Verstößen gegen die geltenden Corona-Auflagen mit Bußgeldern von insgesamt 21.000 Lei belegt worden, nachdem in den sozialen Netzwerken ein Foto aufgetaucht war, das Ciolacu, Tudose und die restlichen Personen in einem Restaurant aus Sărata Monteoru, Landeskreis Buzău, zeigte – und zwar ohne Mundschutz und auf engstem Raum zusammensitzend.



Nach Angaben von Polizeisprecher Georgian Drăgan wurde neben den Kunden auch der Gaststättenbetreiber mit einem Bußgeld belegt, da er zugelassen hatte, dass mehr als sechs Personen an einem Tisch Platz nehmen.

Ciolacu selbst teilte am Sonntag bei Facebook mit, das Bußgeld zwar bezahlt zu haben, sich jedoch keiner Schuld bewusst zu sein – er habe mit Familienmitgliedern zu Abend gespeist. Zudem warf der PSD-Chef der liberalen Regierung vor, die Polizei zu „politischen Zwecken“ einzusetzen – als im Frühsommer das Foto von Orban und seiner feiernden Kabinettsmitglieder in den sozialen Netzwerken aufgetaucht sei, habe die Polizei deswegen keine Pressekonferenz abgehalten.