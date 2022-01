PSD überlegt Wahlbündnis mit der PNL

Bukarest (ADZ) – Die PSD überlegt, für das Superwahljahr 2024 ein Wahlbündnis mit dem Juniorpartner PNL einzugehen. Wie Verteidigungsminister Vasile Dîncu, Chef des Landesrates der PSD, am Wochenende sagte, schließt seine Partei ein Wahlbündnis mit der PNL nicht aus, da die „Lage in der Großen Koalition“ sich „bestens“ entwickle. Er habe nicht geglaubt, dass „wir jemals so gut auskommen werden“, sagte Dîncu in einem TV-Gespräch, dabei hervorhebend, dass beide Parteien an einer guten Regierungsführung direkt interessiert sind. Der Soziologe prophezeite entsprechend, dass die Große Koalition „weder 2022 noch 2023“ platzen wird.