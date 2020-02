PSD vertagt Sonderparteitag wegen des Coronavirus

Bukarest (ADZ) – Die Sozialdemokraten haben wegen des ersten und bis Freitagmittag einzigen bestätigten Coronavirus-Falls im Land ihren für den heutigen Samstag angesetzten Sonderparteitag vertragt. Ebenfalls abgesagt wurde auch eine für gestern vorgesehene Sitzung des Parteivorstands.

Wie die PSD am späten Donnerstagabend in einer Presseaussendung bekanntgab, habe man beschlossen, den außerordentlichen Parteitag, auf dem vor allem der neue Parteivorsitzende und die restliche Führungsriege gewählt werden sollten, einstweilig zu vertagen, da „viele Parteidelegierte Kommunalpolitiker bzw. Kreisratsvorsitzende, Kreisräte, Bürgermeister und sonstige Behördenleiter sind“ und zurzeit „voll in die Schutzmaßnahmen gegen die Verbreitung des SARS-CoV-2-Virus hierzulande eingebunden“ seien. „Sicherheit und Gesundheit der Menschen“ seien für die PSD-Kommunalpolitiker absolut prioritär; zudem seien gegenwärtig, sämtlichen Gesundheitsexperten zufolge, große Menschenansammlungen möglichst zu vermeiden, erläuterte die PSD.



Nur Stunden davor hatten die Sozialdemokraten in einer weiteren Mitteilung hervorgehoben, sich für eine „stabile Regierung“ und gegen weitere „politische Fechtereien“ auszusprechen. Unter den gegebenen Umständen sei das andauernde politische Säbelrasseln völlig unangebracht, das Land brauche „funktionsfähige Behörden“, weswegen man „den designierten Premierminister Florin Cîțu (PNL) und dessen Kabinett samt Regierungsprogramm“ umgehend im Parlament erwarte. Es sei zu hoffen, dass der von Staatschef Klaus Johannis erteilte neue Regierungsauftrag ein „verantwortungsvoller und verfassungskonformer ist“ und die „Liberalen ihrer eigenen Regierung auch das Vertrauen aussprechen“, schrieb die PSD bei Facebook.