PSD-Vorsitz: Grindeanu will nicht antreten

Bukarest (ADZ) - Ex-Premierminister Sorin Grindeanu will beim nahenden außerordentlichen Parteitag der PSD, auf dem bekanntlich der künftige Parteivorsitzende gewählt werden soll, nicht gegen den aktuellen Interimschef Marcel Ciolacu antreten. Wie Grindeanu am Dienstag mitteilte, sei dies „nicht der Zeitpunkt für sinnlose Flügelkämpfe“, sondern „für Einigkeit“, in der „persönliche Wünsche“ ausgeklammert werden sollten. Grindeanus Reaktion erfolgt, nachdem er in den letzten Tagen von einer zunehmenden Zahl einflussreicher PSD-Kreisratschefs als potenzieller Wettstreiter Ciolacus ins Gespräch gebracht worden war.