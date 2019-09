Qualitätsunterschiede bei Produkten in Rumänien

Bukarest (ADZ) - Bei einer Studie der nationalen Verbraucherschutzbehörde ANPC wiesen 18 von 79 in Rumänien verkauften Produkte Unterschiede zu der in Westeuropa vermarkteten Version auf. Bei der Überprüfung konnten Unterschiede in den Anteilen und der Art von Inhaltsstoffen festgestellt werden, die sich auch in den Nährwertangaben widerspiegelten. Erwähnt wurden unter anderen Produkte der Hersteller Freeway, Fanta und Milka.



Bereits zuvor ergaben sich in mehreren in mittel- und osteuropäischen Ländern durchgeführten Vergleichsstudien Qualitätsunterschiede. Die in den vergangenen Jahren intensiver diskutierte Thematik zwang auch die Europäische Kommission zu einer Reaktion, welche eine gemeinsame Testmethode entwickeln ließ. Und obwohl eine im vergangenen Jahr durchgeführte Studie auch in Rumänien Unterschiede zu den auf dem westlichen Markt verkauften Produkten feststellte, entschied sich ANPC, nicht an der europäischen Studie zum doppelten Lebensmittelstandard teilzunehmen.