Radu Ioanid wird Botschafter in Israel

Bukarest (ADZ) - Radu Ioanid hat die Zustimmung der beiden einschlägigen Parlamentsausschüsse für das Amt als Botschafter Rumäniens in Israel erhalten. Der in den USA lebende Historiker war zuvor für die ehemals von Elie Wiesel präsidierte Kommission zur Erforschung des Holocausts in Rumänien sowie für das United States Holocaust Memorial Museum in Washington tätig. Der politisch-diplomatische Dialog sowie die wirtschaftlichen Beziehungen müssten vertieft werden, so Ioanid in seiner Anhörung, worin er auch antisemitische Tendenzen in Europa kritisierte.