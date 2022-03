Rafila: 15.000 Ärzte abgewandert

Istanbul (ADZ) – Gesundheitsminister Alexandru Rafila (PSD) zufolge sind seit dem EU-Beitritt Rumäniens im Jahr 2007 bis dato rund 15.000 Ärzte abgewandert, zuzüglich in die Abertausende gehendes Pflegepersonal. Der Ressortminister und bekannte Virologe machte die Angaben bei einer am Donnerstag in Istanbul gestiegenen Konferenz der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zum Thema Gesundheit und Migration in der EU, dabei eine gemeinsame Strategie der EU-Staaten in puncto Personalwirtschaft im Gesundheitswesen anregend.