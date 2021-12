Rafila: Empfehlungen für Silvester

Bukarest (ADZ) – „Es wird keine dummen Regeln geben”, stellt Gesundheitsminister Alexandru Rafila auf die Frage, wie das zweite Silvester in der Pandemie aussehen werde, in Aussicht. Konkrete Maßnahmen für die kommenden Feiertage, vor allem für Silvester, würden nächste Woche festgelegt, kündigte Rafila auf einer Pressekonferenz am Sonntag an. Auf keinen Fall empfehle er die Organisation größerer Feste. Sollten dennoch Straßenpartys stattfinden, müssten auch im Freien unbedingt Masken getragen werden. Die sinkenden Fallzahlen seien kein Grund zur Nachlässigkeit, zumal die Omikron-Variante neuen Druck erzeugt.