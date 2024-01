Rafila: Posten im Gesundheitswesen deblockiert

Bukarest (ADZ) - Das Gesundheits- und das Entwicklungsministerium haben am Montag Memoranden unterschrieben zur Deblockierung „mehrerer tausend“ Arbeitsstellen in den von diesen beiden Ministerien verwalteten rund 360 Krankenhäusern, erklärte Gesundheitsminister Alexandru Rafila am Montag. Nach Absprache mit dem Finanzministerium hofft der Ressortminister, dass die Regierung die Memoranden genehmigen wird, sodass bis Ende Februar sowohl Ärzte als auch Krankenschwestern und Verwaltungspersonal eingestellt werden können. Eine Entscheidung „gegen die Interessen der rumänischen Patienten“ sei für ihn keine Option, so Rafila.