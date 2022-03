Rafila: „Verabschieden uns von allen Beschränkungen“

Bukarest (ADZ) – Gesundheitsminister Alexandru Rafila (PSD) zufolge hat sich Rumänien zwar in der Nacht auf Mittwoch „von sämtlichen Beschränkungen verabschiedet“, doch sind Schutzvorkehrungen nichtsdestotrotz noch eine Zeit lang angebracht. Mit der Alarmstufe sei der Rechtsrahmen für alle Beschränkungen weggefallen, was bedeute, dass es seit Mittwoch „keine Maskenpflicht, keinen eingeschränkten Zugang zu diversen Einrichtungen mehr gibt“, auch müsse bei der Einreise ins Land ab sofort kein Covid-Zertifikat mehr vorgewiesen werden, sagte Rafila am Vortag.



Doch sei die Corona-Epidemie hierzulande noch nicht überwunden, weswegen es für alle Bürger gelte, etliche Empfehlungen zu beherzigen. Als Virologe empfehle er ausdrücklich, in Innenräumen, öffentlichen Verkehrsmitteln, Schulen, Unis und Kindergärten weiter auf Atemschutz zu setzen, Gedränge nach wie vor zu meiden sowie Hände häufig zu waschen; Covid-Patienten und -Kontakte hätten auch weiter isoliert zu werden, erläuterte Rafila. Auf die Frage der Presse, weshalb die Beschränkungen auf einmal und nicht schrittweise aufgehoben worden sind, entgegnete der Minister, keine „konkrete Antwort“ darauf zu haben.