Rahmen-Aktionsplan für Sicherheit in Schulen

Bukarest (ADZ) - Am Montag haben acht Minister den Rahmen-Aktionsplan für mehr Sicherheit in Schulen unterschrieben, welcher unter anderem die Erhöhung der Sicherheit innerhalb der Schulen, die Vorbeugung des Rauschgifthandels und -konsums unter den Schülern, die Vorbeugung von Bullying und die Minderung der Gefährdung der Schüler, insbesondere aufgrund von Gewalttaten, vorsieht, wie das Innenministerium in einer Pressemitteilung bekanntgab. Aufgrund des Aktionsplans sollen in jeder Bildungseinheit Spezialisten der unterzeichnenden Ministerien Aktionsgruppen zu Themen wie Drogen, Bullying und Gewalt organisieren, an denen auch Vertreter der Lehrkräfte, der Schüler und der Eltern teilnehmen sollen. Des Weiteren sollen auch die Themenbereiche Menschenhandel und insbesondere die Förderung eines gesunden Lebensstils behandelt werden. Die Unterstützung der Eltern diesbezüglich sei ausschlagebend, unterstrich Innenminister Cătălin Predoiu (PNL).