Rareș Bogdan will Vizepremier werden

Bukarest (ADZ) - Der populistische EU-Abgeordnete und PNL-Vize Rareș Bogdan strebt im Zuge der Rochade an der Regierungsspitze das Amt des Vizepremiers an. Wie der frühere Talkmaster am Donnerstag nach einer Sitzung der PNL-Leitung mitteilte, will er im internen Rennen um besagten Regierungsposten antreten – einen Schritt zurück mache er nur, wenn liberale Schwergewichte wie der Kreisratschef von Bihor, Ilie Bolojan, oder der Klausenburger Bürgermeister Emil Boc das Amt anstreben würden, so Bogdan.