Rathaus Galatz soll für nicht existenten Tunnel zahlen

Galatz (ADZ) - Das Rathaus in Galatz wurde verurteilt, über 2,6 Millionen Lei Entschädigung und Strafe an eine amerikanische Firma zu zahlen, die vom vorherigen Bürgermeister 2015 mit dem Bau eines zwei Kilometer langen Tunnels unter der Donau beauftragt wurde, der Galatz mit dem Kreis Tulcea verbinden soll. Die neue Verwaltung kündigte das Projekt 2016 als nicht realisierbar. Die US-Firma verklagte Rathaus und Kreisrat – und bekam vom Gericht in Galatz Recht. Das Urteil kann angefochten werden.