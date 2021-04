Regeln für Ostergottesdienste

Bukarest (ADZ) – Das rumänisch-orthodoxe Patriarchat hat die Regeln für die Abhaltung der Gottesdienste am Palmsonntag, dem 25. April, am Karfreitag und -samstag sowie am Ostersonntag bekannt gegeben. Gläubige werden an Gottesdiensten im Freien und in der Kirche unter Einhaltung der Hygieneregeln, Masken- und Distanzpflicht teilnehmen können und an speziell markierten Plätzen stehen. Zur Vermeidung des unnötigen Herumreisens und Gedränges wird den Gläubigen empfohlen, jene Kirche, deren Gemeindemitglied sie sind, zu besuchen.