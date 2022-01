Regeln für Präsenzunterricht überraschend geändert

Bukarest (ADZ) – Alle voruniversitären Bildungseinrichtungen halten Präsenzunterricht ab, bis auf Kreisniveau mehr als 75 Prozent der für Covid-19 reservierten Krankenhausbetten belegt sind. Von Online- auf Präsenzunterricht wird wieder übergegangen, wenn die Auslastung auf 70 Prozent gesunken ist. Zu dieser Änderung entschloss sich das nationale Notfallkomitee am Donnerstag. Die Auslastung der Krankenhausbetten wird fortan jeden Donnerstag von den Gesundheitsdirektionen der Kreise oder der Hauptstadt auf deren Webseiten publiziert und gilt als Referenz für die kommende Woche. Außerdem gehen Schulen mit drei bestätigten Covid-Fällen für zehn Tage online.



Bildungsminister Sorin Cîmpeanu motivierte in einem Interview auf TV B1 am Donnerstagabend die Änderung der bisherigen Regel, dass Schulen mit bis zu 60 Prozent geimpftem Lehrpersonal offen bleiben damit, dass sich mit der Omikron-Variante häufig auch Geimpfte infizieren und diese verbreiten können. Ohnehin betrage der Grad der Durchimpfung des Lehrkörpers im Landesmittel inzwischen 70 Prozent; 14.000 Bildungsstätten von insgesamt 17.631 liegen über 60 Prozent, 2838 sogar bei 100 Prozent.