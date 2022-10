Regierung beschließt Deckel für Brennholzpreise

Bukarest (ADZ) - Die Koalitionsregierung unter Premierminister Nicolae Ciucă (PNL) hat auf ihrer Sitzung von Mittwoch eine halbjährige Deckelung der Brennholzpreise beschlossen – im Land gebe es immerhin „drei Millionen Haushalte, die auf Feuerholz setzen und diese Maßnahme erwarten“, sagte Ciucă. Überraschenderweise setzte die Regierung den Deckel für Feuerholzpreise jedoch nicht, wie ursprünglich angekündigt, bei 500 Lei, sondern bei 400 Lei (einschl. Mehrwertsteuer) pro Kubikmeter an, während die Pellets- und Holzbrikettspreise bei 2000 Lei (einschl. Mehrwertsteuer) pro Tonne gedeckelt wurden. Die per Eilverordnung erlassene Preisdeckelung gilt bis Ende März 2023.



Der Regierungschef kündigte zudem an, angesichts der schwierigen Lage der Moldau in puncto Energieversorgung dem Land 130.000 Kubikmeter Brennholz als Soforthilfe zukommen lassen zu wollen. Erst letzte Tage hatte Ciucă mitgeteilt, dass Rumänien der Moldau über den Winter mit „höchstens 5 Millionen Kubikmeter Erdgas pro Tag“ unter die Arme greifen könne. Der Bedarf des Nachbarlandes liegt laut Regierungschefin Natalia Gavrilița jedoch bei 150 Millionen Kubikmeter.