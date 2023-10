Regierung beschließt neue Gesundheitspläne

Bukarest (ADZ) - Vor dem Hintergrund des kriselnden Gesundheitswesens hat die Regierung zusätzliches Geld lockergemacht: Rund 200 Millionen Lei aus dem Reservefonds des Staates werden für die Abgeltung der Krankenhausdienstleistungen an Patienten bereitgestellt, sowie für die Deckung der Kosten für Arzneimittel, Material, Verpflegung, Energie- und Wasserversorgung.



Weitere 500 Millionen Lei werden freigeschaltet für Medikamente, Material und Dienstleistungen in nationalen Gesundheitsprogrammen und mit 168 Millionen Lei soll der Lohnetat aufgestockt werden, um mit den Lohnerhöhungen mithalten zu können.



Am letzten Freitag hat die Regierung zudem die allgemeine Gesundheitsstrategie verabschiedet. Laut Gesundheitsminister Alexandru Rafila werde dabei der Schwerpunkt auf ambulante Behandlungen und Prävention durch Diagnose und Behandlung in der Gemeinde verschoben, um einerseits mehr Patientennähe und andererseits die finanzielle Nachhaltigkeit des Systems sicherzustellen.



Auch die Teilstrategiepapiere für die Bereiche Impfpolitik sowie zur Bekämpfung von Krankenhausinfektionen und Antibiotikaresistenz wurden beschlossen.