Regierung billigt weitere Corona-Lockerungen

Bukarest (ADZ) – Die Koalitionsregierung hat am Donnerstag weitere Lockerungen der geltenden Corona-Regeln und -Einschränkungen beschlossen. Die Exekutive hielt sich damit an den von Staatschef Klaus Johannis bekannt gegebenen „Lockerungskalender“, obwohl ihr erklärtes Impfziel von 5 Millionen Geimpften zum 1. Juni weit verfehlt wurde.



Regierungschef Florin Cîțu (PNL) erklärte sich nichtsdestotrotz zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Impfkampagne und den Maßnahmen zur Eindämmung der Epidemie und teilte mit, dass ab dem 1. Juni Kulturveranstaltungen, Sport- sowie private Events in geschlossenen Räumen mit einer höheren Teilnehmerzahl steigen dürfen. An Freiluftevents dürfen bis zu 1000 Personen teilnehmen – sofern alle Teilnehmer geimpft seien, entfalle auch diese Einschränkung. Auch Innengastronomie, Diskos, Bars, Spielhöllen und Fitness-Clubs dürfen ab Juni auf eine 50-prozentige Auslastung setzen, wenn alle Kunden belegen können, geimpft, negativ getestet oder von einer Corona-Infektion genesen zu sein. In Büroräumen kann künftig vom obligatorischen Atemschutz abgesehen werden, wenn alle Mitarbeiter geimpft sind und sich höchstens 5 Personen im betreffenden Raum aufhalten.