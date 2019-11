Regierung erwartet Defizit von 4,3 BIP-Prozent

Bukarest (ADZ) - Das Finanzministerium hat am Dienstag den Entwurf für den Nachtragshaushalt vorgelegt. Demnach geht die Regierung für das laufende Jahr nun von einem Defizit von 4,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) aus. Kürzungen gibt es beim Erziehungs- (minus zwei Milliarden Lei), Innen-, Transport- und Landwirtschaftsministerium (je etwa eine Mrd. Lei). Mehr Geld erhalten u. a. Arbeits- (plus vier Mrd. Lei), Gesundheits- (drei Mrd. Lei) und das Regionalentwicklungsministerium (1,7 Mrd. Lei).

Laut am Dienstag vom Finanzministerium vorgelegten Daten lag Ende Oktober das Haushaltsdefizit bei minus 28,8 Mrd. Lei bzw. 2,80 BIP-Prozent, bei einem veranschlagten BIP von 1031 Mrd. Lei für 2019. Das bisherige Defizitziel für das Gesamtjahr 2019 betrug 2,76 BIP-Prozent.



Die Nationale Prognosekommission (CNP) erwartet 2019 laut am Montag veröffentlichter Herbstprognose nur noch eine reale Wachstumsrate von 4,0 Prozent (statt 5,5 Prozent im Frühjahresausblick). Gleichzeitig wird nominell mit einem leicht höheren BIP von 1040 Mrd. Lei gerechnet (statt 1031 Mrd. Lei). Die Preisveränderungsrate (BIP-Deflator) wurde von 3,5 Prozent auf 6,0 Prozent nach oben revidiert.