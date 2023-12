Regierung kappt Subventionen für Neuwagen und PV-Anlagen

Bukarest (ADZ) - Nach einem Entwurf für eine bald zu verabschiedende Vorschrift werden die Subventionen für den Kauf von Neuwagen mit herkömmlichem Antrieb halbiert: Die Abwrackprämie im Rahmen des Rabla-Programms wird auf maximal 3500 Lei für ein altes Fahrzeug oder 5000 Lei für zwei alte Fahrzeuge beschränkt.



Noch drastischer wird der Sparstift bei den Anreizen für den Kauf umweltfreundlicher Modelle angesetzt: Konnte bis jetzt ein Kunde unter Umständen bei reinen Elektrofahrzeugen sogar umgerechnet fast 11.000 Euro Subvention beantragen, wird dieser Betrag nach den neuen Regelungen auf gerade rund 2000 Euro gekürzt. Abwrackprämien werden zudem nur dann vergeben, wenn der Antragsteller das verschrottete Auto mehr als drei Jahre in Besitz hatte.



Die Kfz-Branche nahm die Idee der Regierung bestürzt zur Kenntnis. Die „unerwartete und aus dem Ruder gelaufene“ Kürzung der Prämien werde zu einem Einbruch des Neuwagenmarktes von 145.000 auf 80.000 Stück führen, während die Gebrauchtwagenimporte hingegen „exponentiell steigen“ werden, teilte der Verband der Automobilbauer ACAROM mit, in dem die Hersteller Dacia und Ford sowie Zulieferbetriebe vertreten sind. Die Absatzprognose für 2024 sei katastrophal und habe eine direkte Auswirkung auf die Beschäftigungslage und die Umsätze der Unternehmen in der Branche, um so mehr bereits andere mit der Wirtschaft nicht abgesprochene Maßnahmen wie die Umsatzbesteuerung die Branche belasten, so der ACAROM.



Halbiert werden laut Entwurf der Notverordnung auch die Förderbeträge für den Einbau von Solarstromanlagen. Das einschlägige Programm Casa Verde Fotovoltaice vergibt im Moment Subventionen von bis zu 20.000 Lei pro Antragsteller, ab 2024 soll der Betrag auf 10.000 Lei abgesenkt werden.