Regierung plant Behörde für Auslandsinvestitionen

Bukarest (ADZ) - Die Regierung will nach Angaben von Premierminister Nicolae Ciucă (PNL) eine Behörde für ausländische Investitionen einrichten lassen. Diese soll dem Regierungschef direkt unterstellt sein und zu einer „zentralen Anlaufstelle für alle Unternehmen, die in Rumänien investieren wollen“ werden, erläuterte Ciucă, demzufolge der einschlägige Regierungsbeschluss umgehend erfolgen soll. In „von Krieg und Pandemie“ geprägten Zeiten sei eine „auf Offenheit basierende Zusammenarbeit“ zwischen Exekutive und Unternehmen wichtiger denn je, damit „optimale Entwicklungslösungen“ gefunden würden, so der Regierungschef.