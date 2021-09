Regierung überlegt Deckelung des Erdgaspreises

Bukarest (ADZ) – Die Regierung unter Premierminister Florin Cîțu (PNL) ist angesichts der erheblich gestiegenen Energiepreise um Lösungen bemüht: Wie Cîțu am Mittwoch nach einer Regierungssitzung bekannt gab, überlegt sein Kabinett zum einen, den Erdgaspreis zeitweilig zu deckeln, und zum anderen, die Stromkosten mittels Teilsubventionierungen zu senken – etwa für alle Privathaushalte mit einem monatlichen Stromverbrauch von bis zu 200 kWh.



Der Regierungschef teilte mit, dass sein Kabinett derzeit mehrere Möglichkeiten in Betracht zieht, um vor allem Privatverbrauchern und KMU angesichts des bevorstehenden Winters unter die Arme zu greifen. Energieminister Virgil Popescu (PNL) und Kartellamtschef Bogdan Chirițoiu seien bereits beauftragt worden, mit der EU-Kommission über eine mögliche Deckelung des Erdgaspreises zu verhandeln, sagte der Premierminister, dabei jedoch hervorhebend, dass es ihm äußerst wichtig sei, den Markt nicht zu verzerren. Sollte die Maßnahme tatsächlich umgesetzt werden, so habe sie „möglichst wenig invasiv“ zu sein; gegenwärtig sei die Situation allerdings eine „besondere“, die entsprechend Sondermaßnahmen erfordere, so der Premier.