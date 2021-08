Regierung verabschiedet Eilerlass über Impfanreize

Bukarest (ADZ) – Die Koalitionsregierung unter Premierminister Florin Cîțu (PNL) hat auf ihrer Sitzung von Montag ihre bereits vor Wochen in Aussicht gestellte Eilverordnung über Impfanreize verabschiedet. Der Eilerlass erfolgt vor dem Hintergrund der hierzulande rasant steigenden Corona-Fallzahlen einerseits und einer völlig eingebrochenen Impfkampagne andererseits.



Wie Gesundheitsministerin Ioana Mihăilă (USR-PLUS) nach der Regierungssitzung mitteilte, hoffen die Behörden, die zum Erliegen gekommene Impfkampagne mittels Tombolas, Lebensmittelgutscheinen im Wert von jeweils 100 Lei sowie einer „Impf-Lotterie“ anzukurbeln – Impflingen, die an letzterer teilnehmen, winken Geldpreise in noch unbekannter Höhe. Alle Empfänger von Lebensmittelgutscheinen sowie Teilnehmer an Tombolas und der „Impf-Lotterie“ haben komplett geimpft zu sein. Besagte Anreize gelten ausschließlich für Personen, die sich nach Inkrafttreten der einschlägigen Eilverordnung immunisieren lassen.



Darüber hinaus hatten die Behörden in den letzten Tagen wiederholt hervorgehoben, dass neue, Coronabedingte Einschränkungen höchstwahrscheinlich nur für ungeimpfte Personen gelten werden.