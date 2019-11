Regierung will CEC an die Börse bringen

Bukarest (ADZ) - Finanzminister Florin Cîțu hat am Donnerstag angekündigt, dass im kommenden Jahr mindestens 20 Prozent der CEC Bank an die Börse gebracht werden sollen. Dies würde eine transparentere Betriebsführung zur Folge haben, es sei danach viel schwieriger, Geld zu stehlen. Die Bank befindet sich zurzeit zu 100 Prozent in Staatsbesitz. Die Wirtschaftszeitung „Ziarul Financiar“ schätzt den Wert der Bank auf 3,5 Milliarden Lei, der Staat könnte demzufolge durch den Börsengang rund 700 Millionen Lei einnehmen.