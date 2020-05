Regierung will Tourismus unterstützen

Bukarest (ADZ) – Im März dieses Jahres wurden aufgrund der Pandemie in Rumänien 69,8 Prozent weniger Touristen registriert als im selben Monat des Vorjahrs, so das Nationale Statistikinstitut INS. Davon entfallen nur 14,1 Prozent auf ausländische Besucher. Die Regierung plant nun eine Unterstützung der klein- und mittelständischen Tourismusunternehmen für einen Neustart, informierte am Montag Europaminister Marcel Boloș. Hierfür seien von der EU-Kommission bereits rund eine Milliarde Euro zugesagt worden.