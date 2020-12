Regierungsbildung: Weitere Beratungen erforderlich

Bukarest (ADZ) – Staatspräsident Klaus Johannis hat die Entscheidung zur Bildung einer Regierung nach den ersten Beratungen mit den Parteien vertagt. Die Bedingungen für die Ernennung eines Premierministers seien noch nicht gegeben, eine weitere Runde an Beratungen erforderlich, bis sich die „Dinge herauskristallisieren“; er habe jedoch „einige interessante Vorschläge“ erhalten.



Der Vorsitzende des PSD-Landesrates Vasile Dâncu äußerte danach auf Digi24, eine nationale Einheitsregierung nicht auszuschließen. Die PSD begrüßt diese Variante, beharrt jedoch auf Alexandru Rafila als Premier, den Johannis als „ehrbaren“ Kandidaten bezeichnet. Die Verhandlungen von PNL, USR-PLUS und UDMR im Vorfeld kritisierte Dâncu vor Johannis als nicht verfassungsgemäß. Die Aufteilung der Ausschüsse und Ämter hätten nach Parlamentsbildung stattzufinden. Das neue Parlament soll laut Johannis am kommenden Montag, dem 21. Dezember, eingesetzt werden.



PNL-Chef Ludovic Orban schließt eine Beteiligung der PSD an der Regierung nach wie vor aus. Die Liberalen beharren auf der Koalition mit USR-PLUS, UDMR, unterstützt von den Minderheitenabgeordneten sowie auf Florin Cîțu als Premier.