Regierungschef auf Arbeitsbesuch in Israel

Im Rahmen des Arbeitsbesuches in Israel wurden dem rumänischen Premier Ludovic Orban (2. v. l.) und Verteidigungsminister Nicolae Ciucă (l.) auch die Drohne des Typs Hermes 450 vorgestellt. Das unbemannte Luftfahrzeug, das hauptsächlich aber nicht ausschließlich als Aufklärungsdrohne eingesetzt wird, könnte vom israelischen Hersteller Elbit Systems auch in Rumänien hergestellt werden. Foto: Regierung

Tel Aviv/Bukarest (ADZ) – Regierungschef Ludovic Orban unternimmt seit Dienstag einen zweitägigen Arbeitsbesuch in Israel und den palästinensischen Gebieten; begleitet wird Orban von Außenminister Bogdan Aurescu und Verteidigungsminister Nicolae Ciuca.



Der Premier traf zunächst mit seinem israelischen Amtskollegen Benjamin Netanjahu zusammen, Kernthema des Gesprächs war die Intensivierung der bilateralen Beziehungen vor allem durch eine vertiefte Zusammenarbeit in den Bereichen Gesundheit, Verteidigung und Sicherheit. Die beiden Regierungschefs unterzeichneten zudem einen Zusatz zu dem bereits bestehenden Doppelbesteuerungsabkommen zwischen den beiden Ländern. Für Mitte kommenden Jahres wurde eine gemeinsame Regierungssitzung beschlossen, die nach Angaben des rumänischen Premierministers hierzulande steigen soll.



Auf Orbans Programm standen des Weiteren u. a. Treffen mit dem israelischen Staatspräsidenten Reuven Rivlin, Vizepremier Benjamin Gantz, Außenminister Gabriel Ashkenazi, sowie, in Ramallah, mit seinem palästinensischen Amtskollegen Mohammad Shtayyeh.