Regierungschef aus Quarantäne entlassen

Bukarest (ADZ) - Regierungschef Ludovic Orban ist am Dienstag aus seiner zweiwöchigen Quarantäne entlassen worden, nachdem er ein zweites Mal auf das neuartige Coronavirus getestet wurde und keine Infektion festgestellt werden konnte. Auch die Tests der Minister seien negativ ausgefallen, teilte die Regierung mit. Orban und der Großteil seines Kabinetts hatten sich am 13. März in häusliche Isolation begeben, nachdem ein Mitglied des PNL-Vorstands, Senator Vergil Chi]ac, positiv auf das SARS-CoV2-Virus getestet worden war.