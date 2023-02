Regierungschef Ciucă besuchte Ägypten

Kairo (ADZ) - Regierungschef Nicolae Ciucă (PNL) hat am Wochenende Ägypten einen zweitägigen Besuch abgestattet. Auf Ciucăs Programm standen Treffen mit seinem ägyptischen Amtskollegen Mustafa Madbuli, Staatspräsident Abdel Fattah Al-Sisi, dem Minister für Erdöl und Bodenschätze, Tarek al-Molaa, sowie der rumänischen Community vor Ort.

Im seinen Gesprächen mit den ägyptischen Behörden verwies Ciucă darauf, dass die bilateralen Handelsbeziehungen, deren Wert sich zurzeit auf rund 1,1 Milliarden Dollar beläuft, zweifelsfrei ausgebaut werden können – die Regierungen beider Länder hätten „zu prüfen, ob im Kontext des russischen Angriffskriegs in der Ukraine, dessen Auswirkungen keineswegs bloß auf die Nachbarländer beschränkt sind, nicht mehr getan werden“ könne. Auf einer Pressekonferenz mit Premier Madbuli hob Ciucă hervor, dass Rumänien am Ausbau der bilateralen Wirtschafts- und Handelsbeziehungen interessiert ist - u.a. am Import von Flüssiggas und Düngern, während Ägypten mehr Getreide aus unserem Land beziehen will.

Die beiden Regierungschefs eröffneten zudem ein ägyptisch-rumänisches Wirtschaftsforum und wohnten der Unterzeichnung mehrerer Absichtserklärungen bei.