Regierungschef entlässt liberalen Finanzminister Alexandru Nazare

Bukarest (ADZ) – Regierungschef Florin Cîțu hat am Donnerstag Finanzminister Alexandru Nazare (beide PNL) entlassen. Wie der Premier nach einer Regierungssitzung sagte, habe er seinem Parteikollegen auch die Alternative des Rücktritts angeboten, doch hätte Nazare eine Entlassung vorgezogen. Als Grund für die Freistellung führte Cîțu „in Verzug gebliebene Projekte“ des Finanzressorts an. Das Amt des Finanzministers übernahm der Regierungschef selbst geschäftsführend; Staatspräsident Klaus Johannis unterzeichnete die einschlägigen Dekrete wenig später. Nazare ist nach Vlad Voiculescu (USR-PLUS) bereits der zweite von Cîțu binnen sechs Monaten entlassene Minister.



Der Presse sagte der geschasste Minister zunächst, sich nichts vorzuwerfen zu haben, weswegen er auch einen Rücktritt abgelehnt habe. Auf die Frage der Medien, ob das Wettrennen zwischen Noch-PNL-Chef Ludovic Orban und dessen Herausforderer Cîțu um den PNL-Vorsitz etwa zu seiner Entlassung beigetragen haben könnte, entgegnete Nazare, sich stets „neutral“ verhalten zu haben. Nur Stunden später führte der Ex-Minister bei Facebook seine Freistellung jedoch genau auf den parteiinternen Wahlkampf zurück: Der Regierungschef habe ihm unter vier Augen keineswegs Leistungsmangel vorgeworfen, sondern, dass er nicht dessen „Team“ angehöre, schrieb Nazare.



Liberalenchef Orban verriss in einer ersten Reaktion das Vorgehen des Premierministers: Für Nazares Entlassung habe es keine „triftigen, objektiven Gründe“ gegeben, zudem hätten weder er als Parteichef noch die Führungsgremien der PNL diese Abberufung abgesegnet, so Orban, der die Hoffnung äußerte, dass Cîțu die kommissarische Leitung des Finanzressorts nicht „angesichts des anstehenden Nachtragshaushalts“ an sich gerissen habe.