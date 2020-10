Regierungschef Orban auf Arbeitsbesuch in Frankreich

Rumäniens Premier Ludovic Orban (links) und sein französischer Amtskollege Jean Castex haben am Montag einen Plan zur strategischen Partnerschaft zwischen den beiden Ländern unterzeichnet. Dieser sieht eine verstärkte Kooperation in den Bereichen Verteidigung, Kernkraft, Energie, Infrastruktur, Landwirtschaft, Kommunikation und Kultur vor. Im Bereich der Kernkraft sieht der Plan u. a. die Zusammenarbeit beim Bau der Reaktoren 3 und 4 sowie die Modernisierung des Reaktors 1 des Kernkraftwerks in Cernavodă vor. Foto: gov.ro

Paris/Bukarest (ADZ) - Regierungschef Ludovic Orban (PNL) ist am Montag anlässlich eines zweitägigen Arbeitsbesuchs in Frankreich mit seinem französischen Amtskollegen Jean Castex zu Unterredungen zusammengetroffen; beide unterzeichneten zudem die Roadmap der strategischen Partnerschaft zwischen den beiden Ländern für die kommenden vier Jahre. Vereinbart wurde eine verstärkte Kooperation in den Bereichen Verteidigung, Kernkraft, Energie, Infrastruktur, Landwirtschaft, Kommunikation und Kultur. Vor dem Hintergrund der jüngsten Verbalattacken des türkischen Staatschefs Recep Tayyip Erdogan auf den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron hob Premierminister Castex außerdem hervor, dass Orban die Angriffe des türkischen Präsidenten als „völlig inakzeptabel“ bezeichnet habe und Rumänien in dieser Angelegenheit solidarisch mit Frankreich sei.



Auf dem Programm des rumänischen Regierungschefs standen weiters Treffen mit dem Präsidenten der Nationalversammlung, Richard Ferrand, Senatspräsident Gérard Larcher, mit dem Vorsitzenden der Partei Les Républicains, Christian Jacob, französischen Unternehmern sowie Vertretern der rumänischen Gemeinschaft vor Ort.