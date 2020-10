Regierungschef: „Überlegen nächtliche Ausgangssperren“

Bukarest (ADZ) – Regierungschef Ludovic Orban (PNL) hat am Wochenende angesichts der nach wie vor besorgniserregend steigenden Corona-Fallzahlen bekannt gegeben, dass sein Kabinett nächtliche Ausgangssperren in Städten und Ortschaften überlegt, in denen der Inzidenzwert über 3 liegt bzw. wo sich in den letzten 14 Tagen mehr als drei von tausend Einwohnern mit dem SARS-CoV2-Virus infiziert haben. Zurzeit warte die Regierung noch ab, um zu sehen, ob die jüngst verschärften Auflagen, darunter vor allem die allgemeine Nasen-Mundschutz-Pflicht, einen leichten Rückgang der Neuinfektionen zur Folge haben werden oder nicht, anschließend werde die Lage in „etlichen wichtigen Städten und Ortschaften mit einem Inzidenzwert über 3, darunter auch Bukarest“, geprüft – was, gegebenenfalls, zu weiteren Einschränkungen führen könnte, sagte Orban der Nachrichtenagentur Agerpres am Samstag.



Zum Thema der geplanten Schutzvorkehrungen für die Parlamentswahl vom 6. Dezember befragt, sagte der Premierminister, dass vorerst „keine zusätzlichen Maßnahmen“ im Gespräch seien, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach „die gleichen wie bei der Kommunalwahl“ gelten werden.