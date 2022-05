Regierungschef vertagt Bewertung seiner Minister

Bukarest (ADZ) – Regierungschef Nicolae Ciucă (PNL) will die sogenannte Bewertung der Leistungen seiner Minister um einige Wochen bzw. bis Ende Juni vertagen. Wie Ciucă am Mittwoch zu Beginn der Regierungssitzung mitteilte, sei sein Kabinett zwar nunmehr seit genau einem halben Jahr im Amt – ein Zeitpunkt, zu dem er nach eigenen Angaben die Leistungen seiner Minister bewerten und gegebenenfalls eine Regierungsumbildung durchziehen wollte. Man sei sich letzte Tage auf Koalitionsebene jedoch einig gewesen, die Minister-Bilanzen bis Ende Juni zu vertagen, da es bis dahin noch eine Reihe von Meilensteinen des Nationalen Wiederaufbau- und Resilienzplans (PNRR) zu erreichen gelte. Insgesamt handele es sich dabei um 58 Etappenziele, von deren Erfüllung auch sein Fazit in puncto Leistungen der einzelnen Minister abhängen werde, sagte der Premier.



Der Regierungschef forderte alle Minister eindringlich auf, den gesetzten Etappenzielen des PNRR und deren fristgerechten Umsetzung, jedoch auch den sonstigen EU-geförderten Projekten ein „Höchstmaß an Aufmerksamkeit“ zukommen zu lassen, damit Rumänien die ihm zur Verfügung stehenden EU-Mittel weitgehend abschöpfen kann.