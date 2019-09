Regierungschefin Dăncilă kündigt USA-Besuch an

Bukarest (ADZ) - Der Gang der Minderheitsregierung unter Ministerpräsidentin Vasilica Viorica Dăncilă (PSD) ins Parlament, um sich das Vertrauen aussprechen zu lassen, verzögert sich weiter und dürfte voraussichtlich frühestens Anfang Oktober erfolgen. Wie die Regierungschefin nämlich am Dienstag zu Beginn der wöchentlichen Kabinettssitzung ankündigte, unternimmt sie ab Sonntag einen Arbeitsbesuch in den Vereinigten Staaten, der vor allem auf „die Stärkung der wirtschaftlichen Beziehungen“ zwischen den beiden Staaten abziele, so die Ministerpräsidentin.



Laut Presse erfolgt Dăncilăs einwöchiger USA-Besuch auf Einladung der Rumänisch-Amerikanischen Wirtschaftskammer; der von der Regierungschefin angeführten rumänischen Delegation sollen des Weiteren Außenministerin Ramona Mănescu (Ex-ALDE) und Finanzminister Eugen Orlando Teodorovici (PSD) angehören. Auf dem Programm der Regierungschefin stehen vornehmlich Treffen mit US-Unternehmern und potenziellen Investoren. Nach Angaben der Medien ist das Team der 55-Jährigen allerdings bemüht, ihren Besuch mit einem Treffen mit US-Vizepräsident Mike Pence zu krönen – allerdings scheint dieser Termin noch nicht bestätigt zu sein.