Regierungsumbildung laut Ciolacu „sichere Sache“

Bukarest (ADZ) - PSD-Chef Marcel Ciolacu hat am Dienstag eine „mehr oder minder umgehende“ Regierungsumbildung in Aussicht gestellt. Auf einer Pressekonferenz bezeichnete der amtierende Unterhauspräsident die schon seit Wochen immer wieder kolportierte Kabinettsumbildung als mittlerweile „sichere Sache“ – er sei „überzeugt“, dass diese nun endlich durchgezogen werde, schließlich funktioniere eine Exekutive danach oft besser. Allerdings müsse der Schritt noch ausgiebig mit Regierungschef Nicolae Ciucă (PNL) besprochen und anschließend auch auf einer Koalitionssitzung erörtert werden, sagte Ciolacu.



Welche Minister dabei auf der Kippe stehen, wollte der PSD-Chef nicht sagen, doch hatten die Medien tags davor berichtet, dass dem Premierminister eine „faire“ Regierungsumbildung vorschwebt, um die vor allem auf den UDMR zurückzuführenden aktuellen Koalitionsspannungen nicht noch mehr zu vertiefen. So soll nach dem Willen Ciucăs jede Partei Federn lassen bzw. sich von einem Minister trennen müssen – als angezählt gelten dabei Verteidigungsminister Vasile Dîncu (PSD), Energieminister Virgil Popescu (PNL) und Sportminister Eduard Novak (UDMR).