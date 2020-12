Regionale Lockdowns zeigen Wirkung

Bukarest (ADZ) - Die regionalen Lockdowns, die in in vergangenen Wochen in verschiedenen Gemeinden und Städten mit starkem Infektionsgeschehen verhängt wurden, führten zu einer signifikanten Senkung der Inzidenzrate – dies geht aus Statistiken hervor, die das von Raed Arafat geleitete Departement für Notsituationen (DSU) am Montagabend veröffentlicht hat.



Im Munizipium Hermannstadt/Sibiu beispielsweise waren am 16. November noch 13,43 Infektionen je 1000 Einwohnern registriert, nach den harten Restriktionen sank dieser Wert bis 13. Dezember auf nur 4,86.



Laut Staatssekretär Arafat werden solch strikten Maßnahmen jedoch nicht in jeder Region mit hohem epidemiologischem Risiko umgesetzt, weil neben der Inzidenzrate noch andere Faktoren beachtet würden – das DSU mache nur die Analysen.



Landesweit befinden sich derzeit 25 Gemeinden im Lockdown – 14 im Kreis Konstanza/Constanța, 8 im Kreis Ilfov und je eine in den Kreisen Alba, Ialomița und Jassy/Iași.