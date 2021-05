Rekord-Waffenfund an ukrainischer Grenze

Isaccea/Bukarest (ADZ) – Innenminister Lucian Bode (PNL) hat am Donnerstag einen Rekord-Waffenfund beim rumänisch-ukrainischen Grenzübergangspunkt Isaccea, Kreis Tulcea, bekannt gegeben. Am Montagabend hätten die Grenzpolizisten vor Ort nach einer Risikoanalyse die Ladung eines in der Türkei für ein ukrainisches Unternehmen beladenen LKW bei der Ausfahrt aus Rumänien geprüft und zwischen Möbelstücken und Matratzen insgesamt 2850 Handfeuerwaffen vom Typ Revolver, Marke Major Beng 2.5, Kaliber 4 mm, entdeckt, so der Innenminister. Der 41-jährige ukrainische Fahrer habe keinerlei Frachtpapiere für die Schusswaffen vorweisen können, worauf diese beschlagnahmt wurden. Gegen den festgenommenen Fahrer ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen „gewerbsmäßigen Schmuggels und Verstoßes gegen das Waffen- und Munitionsgesetz“, teilte die Grenzpolizei ihrerseits mit.



Laut Behörden ist dies bereits der zweite Rekord-Waffenfund an der Grenze zur Ukraine innerhalb der letzten 10 Jahre.