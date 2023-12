Renten um 13,8 Prozent höher ab Januar

Bukarest (ADZ) – Die Mitarbeiter der Rentenkasse (CNPP) arbeiten derzeit rund um die Uhr, um die neuen Rentencoupons mit den um 13,8 Prozent erhöhten Renten auszudrucken, erklärte CNPP-Chef Daniel Baciu am Samstag. Eine Verspätung der erhöhten Renten sollte es nicht geben, so Baciu. Die rund fünf Millionen Rentencoupons sollten somit rechtzeitig den Postbeamten übergeben werden, damit alle Rentner gleich am ersten Arbeitstag des nächsten Jahres ihre erhöhte Rente erhalten können, fügte Baciu hinzu. Ebenfalls sollen auf Basis des neuen Rentengesetzes alle laufenden Renten neu berechnet und ab September ausbezahlt werden.