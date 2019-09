Rentenerhöhung um 15 Prozent ab 1. September

Bukarest (ADZ) - Der Minister für Arbeit und soziale Gerechtigkeit Marius Budăi hat angekündigt, dass ab dem 1. September etwa 5 Millionen Renten um rund 15 Prozent erhöht worden sind, da der Rentenpunkt von 1100 Lei auf 1265 Lei angehoben wurde. Die Sozialhilfe oder Mindestrente ist von 640 Lei auf 704 Lei erhöht worden. Die Rentenbelege sind bereits an die Post geschickt, ab Montag sind die ersten erhöhten Renten ausgezahlt worden. Der Arbeitsminister hat versichert, dass in der Staatskasse genügend Fonds für diese Maßnahme vorhanden sind. Im September 2020 soll der Rentenpunkt sogar auf 1775 Lei erhöht werden, so Budăi.