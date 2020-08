Reproduktionsfaktor weiter im Sinken begriffen

Bukarest (ADZ) - Von Montag auf Dienstag wurden 1215 Neuinfektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen. 7436 positiv getestete Patienten werden in Krankenhäusern, davon 485 intensivstationär behandelt. 35 mit SARS-CoV-2 infizierte Personen verstarben, eine im Alter von 30-39, eine weitere im Alter von 40-49 und vier zwischen 50 und 59 Jahren. Laut Nationalem Institut für Öffentliche Gesundheit (INSP) waren 79,4 Prozent der Verstorbenen über 60 Jahre alt, 94,9 Prozent litten an Vorerkrankungen.



Seit Ausbruch der Pandemie wurden landesweit 75 Infizierte pro 100.000 Einwohnern gezählt, über 100 Infizierte pro 100.000 Einwohnern verzeichnen laut INSP zehn Landkreise sowie Bukarest, in zwölf Kreisen und der Hauptstadt ist der Trend steigend.



Der Reproduktionsfaktor, der angibt, wie viele weitere Personen eine infizierte Person im Durchschnitt ansteckt, sinkt seit dem 8. Juli (1,22) kontinuierlich und beträgt nunmehr (Datenstand 7. August) 0,97.