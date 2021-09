Risiko-Länderliste: Rumänien gelb

Bukarest (ADZ) - Das Nationale Komitee für Notsituationen (CNSU) hat am Donnerstag die Liste der Länder und Gebiete mit hohem epidemiologischen Risiko aktualisiert, auf deren Grundlage die Quarantänemaßnahme bei der Rückkehr nach Rumänien verhängt wird. In der sogenannten „roten Zone“ befinden sich nun u.a. Österreich, Kroatien, Lettland. Von der grünen in die gelbe Zone hochgestuft wurden u.a. Rumänien, die Slowakei und Luxemburg, von der roten in die gelbe heruntergestuft Griechenland, Zypern, Norwegen und Liechtenstein.