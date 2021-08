Rollerfahrer bei Auseinandersetzung getötet

Bukarest (ADZ) – Ein Elektrorollerfahrer ist am Mittwochabend nach einer Auseinandersetzung im Straßenverkehr mit einem Motorradfahrer im vierten Bukarester Bezirk tödlich verunglückt. Laut einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft habe der Motorradfahrer nach einer verbalen Auseinandersetzung dem Rollerfahrer den Weg versperrt, diesen mit dem eigenen Schutzhelm angegriffen und am Kopf getroffen. Der Rollerfahrer sei daraufhin auf die Gegenspur geraten und wurde von einem verkehrskonform fahrenden, aus entgegengesetzter Richtung kommenden Auto angefahren. Trotz unverzüglicher ärztlicher Betreuung verstarb der Rollerfahrer zirka eine Stunde nach dem Unfall im Spital. Tathergang und Unfall fanden an der Kreuzung der Straßen Vitan-Bârzești und Olteniței statt.



Der Motorradfahrer wurde festgenommen, die Staatsanwaltschaft hat gegen diesen Strafermittlungen wegen Totschlags aufgenommen. Das Landgericht Bukarest muss noch über eine 30-tägige Untersuchungshaft befinden.