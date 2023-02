Roma unzufrieden mit Zensus-Ergebnissen

Bukarest (ADZ) – Prominente Vertreter der Roma-Minderheit haben erneut Zweifel an der Richtigkeit der Zensus-Daten geäußert. Der selbsternannte König der Roma, Dorin Cioabă, geht nach Berichten von G4Media davon aus, dass der Anteil von knapp drei Prozent an der Gesamtbevölkerung (rund 569.500 von 19 Millionen Einwohnern laut vorläufigen Ergebnissen) zu niedrig ist. Cioabă zufolge haben Mitarbeiter des Statistikamtes INS ganze Roma-Dörfer nicht besucht. Viele der jüngeren Roma würden im Ausland arbeiten, ältere wollen sich aufgrund historischer Traumata nicht zu ihrer Volksgruppe bekennen – sie hätten Angst, wie unter dem Antonescu-Regime nach Transnistrien deportiert zu werden, so Cioabă.

Nicolae Păun, Chef der politischen Vereinigung Partida Romilor, drohte mit einer Klage gegen das INS und erklärte, dass etwa 300.000 Roma nicht gezählt wurden. Das INS habe die Hilfe von Vertretern der Minderheit abgelehnt, behauptete Păun.