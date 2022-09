Romsilva erhöht Brennholzangebot

Bukarest (ADZ) - Die nationale Forstverwaltung Romsilva hat am Mittwoch Maßnahmen zur Erhöhung des Angebots an Brennholz für die Bevölkerung angekündigt, dies als Folge der stark erhöhten Nachfrage aufgrund der gestiegenen Energiepreise. In den ersten acht Monaten dieses Jahres lieferte Romsilva 1,2 Millionen Kubikmeter Brennholz direkt an die Bevölkerung, das sind 362.399 Kubikmeter mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. In diesem Jahr soll sich die insgesamt bereitsgestellte Brennholzmenge auf etwa zwei Millionen Kubikmeter belaufen.