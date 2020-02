Rückholungsaktion von EU-Bürgern aus Yokohama

Bukarest (ADZ) - Von den 17 Rumänen an Bord des seit dem 3. Februar vor Yokohama in Quarantäne befindlichen Kreuzfahrtschiffs sind inzwischen zwei mit dem Coronavirus Covid-19 infiziert. Sie werden in japanischen Spitälern behandelt und sind angeblich in gutem Zustand. Von insgesamt 3711 Passagieren wurden bis Mittwoch 3011 getestet. 621 stellten sich bisher als infiziert heraus und wurden in japanische Spitäler eingeliefert.



Die EU-Kommission teilte mit, die im Rahmen des EU-Bevölkerungsschutz-Mechanismus geplante Rückführung der noch an Bord befindlichen europäischen Staatsbürger mitzufinanzieren. Der Transport wird von Italien durchgeführt, zwei Flieger waren Donnerstag bereits unterwegs. Ein italienisches Ärzteteam soll die Passagiere untersuchen. Wer auf Präsenz des Virus negativ getestet wurde und auch keine Symptome aufweist, wird übernommen. Nach Ankunft in Europa werden die Passagiere in ihren Heimatländern erneut in Quarantäne beobachtet.