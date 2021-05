Rückkehr zum Präsenzunterricht

Bukarest (ADZ) – Nach den verlängerten Osterferien kehren Kinder und Jugendliche heute wieder in die Kindergärten und Schulen zurück – zumindest der Großteil: In Regionen mit einer Inzidenzrate über 1 (Neuinfektionen je 1000 Einwohner binnen 14 Tagen) erhalten diejenigen, die die 5., 6., 7., 9., 10. und 11. Schulstufe besuchen, weiter Online-Unterricht. Die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen kehren ab 10. Mai zum Präsenzunterricht zurück – außer in Ortschaften, die unter Quarantäne stehen.



An den Schulen werden Antigen-Schnelltests eingesetzt, um Infektionen mit dem Coronavirus zu erkennen, die Eltern müssen dafür einwilligen.



Die Ministerien für Bildung bzw. Gesundheit beschlossen am 29. April ein neues Regelwerk, wonach die Unterrichtsform und die Sicherheitsmaßnahmen sich nach der regionalen Inzidenzrate richten. Außerdem wurden die Termine für die Abschluss- und Aufnahmetests sowie diejenigen für den Beginn der Sommerferien veröffentlicht.