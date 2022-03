Rückkehr zur Wehrpflicht ausgeschlossen

Bukarest (ADZ) – Eine Rückkehr zur Wehrpflicht in Rumänien schließt Verteidigungsminister Vasile Dîncu ein für alle Male aus: Die Wehrpflicht sei weder wirtschaftlich noch praktisch, heutzutage setze man auf Berufsarmeen, erklärte dieser am Montag auf Digi24. Auch im Falle einer Mobilmachung kämen nicht alle Personen einer Altersgruppe infrage. Man könne als Bürger eines Landes im Konfliktfall zwar nicht jedwede Beteiligung ausschließen, doch würden Männer ohne militärische Ausbildung definitiv nicht an die Front geschickt.